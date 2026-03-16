Michael B. Jordan: uma carreira a chegar, ver e vencer

Na sua primeira nomeação, Michael B. Jordan venceu o Óscar de Melhor Ator por "Pecadores" e tornou-se no sexto ator negro a receber a distinção. O filme marca mais uma colaboração com o realizador Ryan Coogler.

Michal B. Jordan venceu o Óscar de Melhor Ator pelo papel duplo em Pecadores, nesta que foi a sua primeira nomeação. O ator de 39 anos acabou assim por superar Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Wagner Moura e Ethan Hawke, que estavam nomeados para a mesma categoria. “Sonhem em grande, sejam bons, sejam honestos”, disse o ator nos bastidores da 98.ª cerimónia dos Óscares.

Com a vitória em Pecadores, o norte-americano torna-se assim na primeira pessoa a vencer o Óscar de Melhor Ator por interpretar gémeos (Michal B. Jordan interpreta os irmãos gémeos idênticos Elijah “Smoke” e Elias “Stack” Moore) e no sexto ator negro a receber a distinção. A vitória surge 11 anos depois da ativista April Reign ter criado o movimento #OscarsSoWhite (#OscarsTãoBrancos, em português), com o objetivo de aumentar a representatividade no evento. Em 2015, todos os 20 nomeados nas categorias de interpretação eram brancos, cenário que se repetiu no ano seguinte, e que levou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a implementar novas regras de diversidade.

Da televisão ao Óscar

Pecadores também marca mais uma colaboração entre Michael B. Jordan e o realizador Ryan Coogler (vencedor do Óscar de Melhor Argumento Original por Pecadores), que se conheceram durante as gravações do filme A Última Paragem (2012) e desenvolveram rapidamente uma amizade. Quem o diz é o próprio Coogler, em declarações à Vogue: "Temos a mesma idade, viemos de famílias parecidas e de cidades com valores semelhantes". Mais tarde, Michael B. Jordan acabaria por protagonizar as sagas Creed e Black Panther, do mesmo realizador.



Michael B. Jordan e Ryan Coogler nos Óscares com as estatuetas douradas Jordan Strauss/Invision/AP

Mas quais foram os seus primeiros passos na representação? Um dos primeiros papéis foi na série The Wire (2002), mas antes disso Michael B. Jordan já tinha feito aparições pequenas em séries como Cosby (1984) e Os Sopranos (1999). Além disso, também participou nos filmes Crónica (2012), Fahrenheit 451 (2018) e Sem Remorsos (2021).

Filho de Donna Jordan e Michael A. Jordan, Michael nasceu no estado da Califórnia, mas cresceu em Newark, na Nova Jérsia, num ambiente que descreveu como difícil. “Havia muitas drogas, muitos gangues, muitos perigos por onde quer que fosse. Amo Newark, mas era fácil envolveres-te em situações más", disse o ator, em entrevista à Vogue, em 2017. Atualmente, vive em Los Angeles com os pais.