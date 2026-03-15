Príncipe William partilha imagem inédita ao lado de Diana, no Dia da Mãe

O príncipe herdeiro do Reino Unido prestou tributo à sua mãe Diana nas redes sociais, com uma fotografia do arquivo familiar.

No Reino Unido, o Dia da Mãe é móvel e celebrado no quarto domingo da Quaresma, que este ano calha a 15 de março. E, dada a ocasião, o Príncipe William decidiu partilhar uma fotografia com a mãe, a princesa Diana.



William e Diana, em 1984 Imagem retirada do Instagram @princeandprincessofwales

A imagem é acompanhada por uma breve legenda: "Lembrando a minha mãe, hoje e todos os dias. Pensando em todos aqueles que estão a lembrar-se de alguém que amam hoje. Feliz Dia da Mãe. W."

Segundo a BBC, a imagem foi retirada do arquivo privado da família, e mostra William com dois anos ao lado da mãe em 1984. O campo florido pertence à residência principal da família em Highgrove, Gloucestershire.

A princesa Diana, que morreu aos 36 anos num acidente de automóvel, faria 65 anos a 1 de Julho de 2026.

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