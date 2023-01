'Na Sombra' ou o ajuste de contas de Harry com William

A autobiografia do príncipe Harry é lançada esta terça-feira em 16 línguas e uma das relações mais tensas ao longo do livro envolve os dois irmãos - o herdeiro e o suplente. O duque de Sussex conta na primeira pessoa as suas experiências desde a morte da mãe até ao afastamento da família real, em 2020.

"Olhei para Willy, olhei realmente para ele, talvez pela primeira vez desde que éramos pequenos. Assimilei tudo: a sua carranca que conheço bem, pois sempre recorreu a ela para lidar comigo; a sua calvíce preocupante, mais avançada do que a minha; a famosa parecença com Mamã, que começou a desaparecer com o tempo. Com a idade. Ele era o meu espelho em alguns aspetos, e noutros o meu oposto. O meu irmão adorado, o meu arqui-inimigo, como é que sito aconteceu?" Esta é a primeira vez que William é descrito pelo irmão, Harry, no seu livro de memórias Na Sombra (Penguin), que chega esta terça-feira às livrarias. Uma primeira descrição que deixa antever a relação complicada entre os dois filhos do rei de Inglaterra, Carlos III.