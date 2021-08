Harry, o príncipe que quis ser bad boy

A mais recente polémica do filho mais novo de Carlos e Diana é um livro de memórias que será lançado em 2022. O príncipe só tem dado problemas à avó e ao pai, desde a adolescência. Veja aqui o histórico de escândalos do príncipe.





O bad-boy que não gostava de estudar

Aos 10 anos, Harry envolveu-se numa discussão com o irmão, no banco de trás do carro em que seguiam com os pais, de Londres para Highgrove. "Tu um dia vais ser rei e eu não. Então posso fazer o que me apetece", disse para William, então com 12 anos, segundo uma passagem do livro Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult.



Nessa fase, o mais novo dos filhos dos príncipes Carlos e Diana já revelava a tendência para se tornar o bad boy da família real britânica, como mais tarde ele próprio se liu. De miúdo reservado, Harry passou a ter uma atitude rebelde, sobretudo depois da morte da mãe, em agosto de 1997. Um ano depois, entrou para o famoso Eton College, em Berkshire, onde foi vítima de bullying - os outros rapazes chamavam-lhe Hewitt, numa alusão aos rumores que davam James Hewitt, instrutor de equitação de Diana, como amante da princesa e pai de Harry, por ser ruivo como ele