Depois da polémica entrevista a Oprah Winfrey, do documentário Harry & Meghan, um dos mais vistos de sempre na Netflix, e da publicação de Na Sombra, a autobiografia do príncipe – em que revela aspetos muito íntimos da sua vida e de desentendimentos com a família real – parece que os duques de Sussex ainda têm mais para contar. O filho mais novo do rei Carlos III e a ex-atriz norte-americana estarão a negociar a continuação das revelações num filme.