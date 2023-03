Duques de Sussex convidados a deixar a sua casa no Reino Unido

Harry e Meghan foram convidados pela família real a desocupar a sua casa no Reino Unido, a Frogmore Cottage, perto do Castelo de Windsor, em Berkshire.







"Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex receberam um pedido para desocupar a sua residência em Frogmore Cottage," afirmou o porta-voz dos duques de Sussex, citado pelo jornal The Guardian.A casa de campo do século XVII, com dez quartos, foi oferecida ao casal pela rainha Isabel II, em 2018, e renovada por cerca de 2,2 milhões de euros pagos pelos contribuintes. O dinheiro foi posteriormente devolvido quando os duques decidiram afastar-se dos seus deveres reais em 2020 e mudar-se para os Estados Unidos.O pedido para os duques abandonarem a residência no Reino Unido terá sido feito alguns dias após a publicação do livro de memórias Spare, escrito por Harry. O livro foi lançado em janeiro e inclui alegações de que o príncipe Harry foi atacado fisicamente pelo seu irmão, William, entre críticas à família real britânica.De acordo com o The Sun, a Frogmore Cottage será oferecida ao príncipe André, que vive atualmente na propriedade do Royal Lodge, em Windsor, com o objetivo de diminuir as despesas da casa real.