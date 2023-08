Príncipe Harry tem novo projeto na Netflix (e estreia já no fim do mês)

As mais lidas GPS

"Heart of Invictus" estará disponível a partir do dia 30 de agosto.

Esta quinta-feira foi revelado na Netflix o trailer da próxima produção do Príncipe Harry mas, desta vez, parece não haver razões para a família real britânica ficar preocupada.



Heart of Invictus (em português O Coração dos Invictus) é uma série documental que relata a história de seis atletas que competiram no ano passado nos Invictus Games. Falamos de um evento desportivo internacional para veteranos que ficaram feridos ou doentes em contexto de guerra. A competição realizou-se pela primeira vez em 2014, tendo sido desde essa data criada e apoiada pelo Príncipe Harry.





De acordo com a plataforma de streaming, a estreia do documentário está marcada para o dia 30 de agosto e tem como missão acompanhar a competição que se foca na "recuperação" e na "reintegração na comunidade" destes homens e mulheres que continuam a enfrentar uma série de dificuldades diárias, tanto físicas como mentais."É aqui, nos Jogos Invictus, que te dás conta de que o que carregaste foi o trampolim que te impulsionou para o próximo nível (…) Se o vosso objetivo era deixar o vosso país orgulhoso, conseguiram. Se o vosso objetivo era fazerem a vossa família feliz, conseguiram. Vocês são pessoas de substância, de resiliência, de força. Vocês têm o coração dos Invictus", afirma o Príncipe Harry no trailer disponibilizado hoje.O projeto foi realizado pela mesma equipa que fez a curta-metragem White Helmets (em português Capacetes Brancos) que venceu um Óscar e conta a história daqueles que arriscam a sua vida para salvar civis sírios vítimas de bombardeamentos.Este ano a competição decorrerá em Düsseldorf, na Alemanha, entre os dias 9 e 16 de setembro.