Chris Evans confirma namoro com atriz Alba Baptista

O ator norte-americano Chris Evans confirmou a relação com a atriz Alba Baptista através das redes sociais. No vídeo publicado no Instagram, com a legenda "recordar 2022", vê-se o casal a assustar-se mutuamente várias vezes:





Segundo a imprensa norte-americana, a atriz de 25 anos e o ator de 41 estão juntos há mais de um ano.Chris Evans foi considerado o homem mais sexy de 2022 pela revista People e, em 2021, disse em entrevista ao mesmo meio que desejava ter casar e construir família. "Quando lemos acerca da maioria dos melhores artistas, quer sejam atores, pintores, escritores, a maioria [admite] que não foi o trabalho deles [de que mais se orgulham], foram as relações, as famílias que criaram, o amor que encontraram, o amor que partilharam."Alba Baptista é portuguesa da parte da mãe e brasileira do lado do pai. Foi a protagonista da série Warrior Nun da Netflix, sobre a qual deu uma entrevista àem 2020:De acordo com o IMDB, Alba Baptista tem dois projetos em pós-produção e um em produção: os filmes Borderline e Dulcineia, e o filme Bodyhackers. O namorado, conhecido por ter encarnado o Capitão América nos filmes da Marvel, também está envolvido em três projetos.