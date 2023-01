Biografia de príncipe Harry bate recorde de vendas no Reino Unido

Bastaram menos de 24 horas para que o livro autobiográfico do Príncipe Harry atingisse os 400 mil exemplares vendidos no Reino Unido. Em Portugal, a editora não disponibiliza os números de vendas, mas adianta à SÁBADO que "face à procura do primeiro dia, vamos avançar já para uma segunda edição".



Spare – ou Na Sombra na versão portuguesa – torna-se assim no volume de não-ficção mais vendido de todos os tempos, no Reino Unido.





"Sempre soubemos que este livro iria voar, mas está a superar as nossas expectativas mais otimistas. Pelo que sabemos os únicos livros que venderam mais no primeiro dia foram os do outro Harry, o Potter", referiu em comunicado Larry Finlay, diretor administrativo da Transworld Penguin Random House.Apesar dos números, as livrarias britânicas não registaram grandes filas para a compra do livro, isto porque muitos fãs da família real optaram pela compra online, pelo formato e-book ou audiobook. Prova disso é o facto de no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Canadá o livro ter chegado já ao top de vendas da Amazon.No seu livro de memórias, o atual duque de Sussex faz revelações inéditas que envolvem membros da família real como o seu irmão, os pais, a madrasta Camilla e até mesmo a rainha Isabel II, falecida a 8 de setembro.Nas últimas semanas as informações que foram sendo divulgadas encheram as manchetes dos jornais britânicos e da imprensa internacional, mas isso não foi suficiente para fazer a família real britânica falar uma vez que, até ao momento, nenhum membro da família de Harry comentou as informações divulgadas.