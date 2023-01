Diana vs Meghan. Elas não têm comparação

“É tão parecida com a minha mãe...”, diz o príncipe, comparando Meghan com Diana. Os especialistas reais negam e até há quem considere “vergonhoso”. Veja as diferenças.

O filho mais novo da princesa Diana tem comparado a sua mulher, Meghan Markle, muitas vezes à mãe. Mas pode ser muito mais aquilo que as separa do que aquilo que as une. Veja as diferenças entre a falecida princesa de Gales e a duquesa de Sussex.