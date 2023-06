Príncipe herdeiro da Jordânia casou. Festa conta com dois palácios

A Jordânia está em festa com o casamento de Hussein, príncipe herdeiro do país. As celebrações estão a decorrer em todas as doze províncias do reino e foi também decretado feriado nacional para que todos possam desfrutar.







Royal Hashemite Court (RHC)/Handout via REUTERS

Hussein e Rajwa Al Saif casaram esta quinta-feira. A cerimónia e o banquete ocorrem dentro dos palácios dos reis Abdullah e Rania e contaram com a presença de vários representantes de famílias reis internacionais, incluindo William e Kate, do Reino Unido.Os jordanos enfeitaram as ruas com bandeiras e imagens do príncipe, 4.000 cidadãos vão ainda ter um papel mais importante nesta festa indo participando no jantar oferecido pelo rei Abdullah. Este jantar conta com um conhecido prato nacional, Mansaf, à base de cordeiro cozido com iogurte seco fermentado.A cerimónia do casamento teve lugar no Palácio Zahran, de seguida a família real e os convidados dirigiram-se para o Palácio Al Husseiniya para as restantes celebrações e o jantar. Este palácio foi construído em 2006 e é a atual morada dos reis e do príncipe herdeiro.Entre os convidados encontram-se membros de várias casas reais como os reis dos Países Baixos, Willem-Alexander e Maxima, o rei e a princesa herdeira belga, Philippe e Elisabeth, os príncipes da Suécia, Victoria e Daniel, os príncipes da Dinamarca, Frederik e Mary, o príncipe Sébastien do Luxemburgo, a princesa Takamado do Japão, os reis eméritos de Espanha, Juan Carlos e Sofia e os príncipes do Reino Unido, William e Kate.Hussein e Rajwa Al Saif estavam noivos desde agosto de 2022. O pedido terá acontecido na casa da família da noiva, como manda a tradição, e o anúncio foi feito através de um comunicado por parte do palácio real da Jordânia e pela própria rainha Rania Al Abdullah através das suas redes sociais.