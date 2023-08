Influencer Andrew Tate vai aguardar julgamento em liberdade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O tribunal de Bucareste decidiu, esta sexta-feira, substituir a medida de coação de Andrew Tate por uma consideravelmente mais leve. O influencer – que se tornou famoso por promover um estilo de vida machista - terá agora de aguardar julgamento em liberdade, estando apenas sujeito a termo de identidade e residência.







A medida, de acordo com a Reuters, estará em vigor durante o período de 60 dias, ou seja, até ao começo de outubro. A lei romena determina este como o tempo máximo para o juiz analisar toda a documentação associada ao processo tendo o mesmo posteriormente de seguir para tribunal.Assim, Andrew Tate tem agora autorização para circular em liberdade, mas apenas na região de Bucareste. Está ainda obrigado a apresentar-se de forma regular às autoridades e proibido de contactar vítimas ou outros envolvidos no caso.Para além do influencer também o seu irmão, Tristan , assim como duas mulheres romenas, estão indiciados pela prática dos mesmos crimes. Os quatro negaram sempre todas as acusações.A 29 de dezembro de 2022 os irmãos - que têm nacionalidade americana e inglesa - foram presos em Bucareste tendo ficado em prisão domiciliária em março deste ano Desde abril do ano passado que sete mulheres foram identificadas pela justiça e apontadas como possíveis vítimas dos esquemas em que os irmãos romenos estão alegadamente envolvidos. No mês de junho, os quatro arguidos foram formalmente acusados