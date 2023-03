Andrew Tate e irmão libertados da prisão na Roménia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Andrew Tate, influenciador digital de 36 anos, saiu esta sexta-feira da prisão onde esteve desde o final de dezembro e foi colocado em prisão domiciliária. O seu irmão Tristan Tate também foi colocado em domiciliária.







Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Recurso de Bucareste após os advogados dos irmãos argumentarem que mantê-los sob custódia preventiva era desnecessariamente duro enquanto existiam outras opções.Ambos estão a ser investigados por agressões, violações e exploração sexual além de alegadamente pertencerem a uma organização criminosa de tráfico de seres humanos. Apesar de terem sido detidos a 29 de dezembro de 2022 ainda nenhum deles foi formalmente acusado e ambos negam as acusações.Desde abril do ano passado seis mulheres foram identificadas pelos procuradores locais como vítimas dos esquemas em que os irmãos romenos estão alegadamente envolvidos.Andrew Tate é um ex-kickboxer que ganhou notoriedade na internet através do seu discurso misógino e de ódio. Aos seus seguidores apresentava uma vida "hipermasculina" e "ultraluxuosa", marcada por carros e mansões.A sua conta no Instagram foi banida, depois de afirmar que as mulheres deveriam "assumir a responsabilidade" por serem agredidas sexualmente. A sua conta no Twitter já esteve suspensa mas foi restaurada e atualmente conta 5.4 milhões de seguidores.