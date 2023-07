Andrew Tate vai continuar em prisão domiciliária

O tribunal de Bucareste decidiu que Andrew Tate, o antigo lutador profissional acusado de liderar uma rede de exploração sexual de mulheres, deve continuar em prisão domiciliária, esta terça-feira.







Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Os procuradores do tribunal de Bucareste acreditam que os quatro suspeitos formaram um grupo criminoso em 2021 para tráfico humano na Roménia, nos EUA e no Reino Unido.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os quatro arguidos no processo (Andrew Tate, o seu irmão Tristan e duas mulheres romenas) foram detidos no fim do ano passado e estiveram vários meses em prisão preventiva, numa cadeia romena. Ao fim de três meses, a medida de coação passou a ser de prisão domiciliária, situação que se mantém desde março de 2023. A procuradoria romena deduziu a acusação o mês passado.Andrew Tate é acusado de ter violado uma das mulheres exploradas.Os irmãos Tate e as outras duas suspeitas estão em prisão domiciliária enquanto aguardam o julgamento. Os quatro suspeitos negam todas as acusações. Segundo a lei da Roménia, o juiz encarregue do caso terá 60 dias para investigar os documentos que lhe foram entregues pela procuradoria para avaliar a sua legalidade.Esta terça-feira, a unidade que investiga o crime organizado na Roménia notificou Andrew e Tristan Tate que as suspeitas de tráfico humano tinham "evoluído" para tráfico humano na forma continuada. A pena máxima para este crime, na Roménia, é de dez anos. Segundo a agência noticiosa Reuters, os procuradores romenos devem entregar a acusação ainda este mês de junho.Tate e os outros três suspeitos foram detidos a 29 de dezembro, tendo ficado detidos ao longo de três meses até que um tribunal de Bucareste deu ordem para que ficassem em prisão domiciliária à espera do desenvolvimento do processo.Recentemente foi acrescentada ao processo uma sétima mulher que diz ter sido vítima do alegado esquema criminoso montado pelos irmãos.