Português morre no Paquistão enquanto dava volta ao mundo

Um português morreu, esta quinta-feira, na sequência de um acidente de viação em Dalbandin, no Paquistão. Nuno Castanheira encontrava-se a dar uma volta ao mundo de mota.







Redes Sociais / Mission Unplug

Segundo avança o jornal paquistanês The Express Tribune , o motard de 28 anos e natural da Marinha Grande, terá morrido no local na sequência de uma colisão com uma camioneta onde seguiam outras duas pessoas que tiveram de receber tratamento hospitalar.Nuno Castanheira tinha entrado no Paquistão vindo do Irão, apenas um dia antes do acidente. A região em questão é, segundo a imprensa local, conhecida pela alta percentagem de acidentes rodoviários provocados pela falta de segurança e degradação rodoviária.O jovem saiu de Portugal no dia 21 de maio e tinha como objetivo percorrer mais de 50 países de mota, perto de 85 mil quiómetros, durante cerca de dois anos."Quero ver e aproveitar o mundo o máximo, conhecer novos lugares, novas pessoas e enfrentar novas aventuras (...) quero aproveitar para refletir sobre o meu futuro, pretendo desafiar-me constantemente a conhecer novas ideias e a abrir os meus horizontes. Vão ser tempos emocionantes!", escreveu na página Mission Unplug , onde partilhava as suas aventuras.