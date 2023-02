Andrew Tate vai ficar preso mais um mês na Roménia

Um tribunal da Roménia decidiu o terceiro prolongamento da detenção do polémico influencer Andrew Tate, conhecido pelos seus comentários machistas e misóginos, e do seu irmão Tristan, que se encontram sob custódia desde 29 de dezembro. São suspeitos de tráfico humano, violação e formação de um grupo criminoso para explorar sexualmente mulheres. Segundo os procuradores envolvidos no caso, os irmãos Tate recrutavam as vítimas seduzindo-as e alegando falsamente que queriam uma relação ou um casamento. Ainda segundo os mesmos, estas terão sido coagidas a produzir conteúdos pornográficos para a Internet.







Os irmãos com dupla nacionalidade, norte-americana e britânica, negaram as acusações. Contudo, os procuradores romenos pediram aos tribunais que prolongassem a detenção já por duas vezes. O tribunal de Bucareste prorrogou a custódia dos irmãos, enquanto decidiu que as duas suspeitas – Georgiana Naghel e Luana Radu - fossem colocadas sob prisão domiciliária quando o atual mandado de captura expirasse a 27 de fevereiro. Os juízes decidiram ainda que os irmãos Tate representavam um risco de fuga e que a sua libertação poderia comprometer a investigação.Eugen Vidineac, advogado de defesa dos irmãos, disse aos repórteres que estes iriam recorrer. "Após dois meses de prisão preventiva, não é natural que o processo esteja na mesma fase em que se encontrava há dois meses", disse Ioan Gliga, colega de Vidineac, que afirmou não terem sido apresentadas novas provas ou acrescentadas acusações por parte dos procuradores.Andrew Tate, antigo kickboxer profissional da cidade britânica de Luton, foi ainda acusado de violar uma das vítimas em Março do ano passado, o que ele negou.O influencer tem milhões de seguidores online e ficou conhecido pelos comentários misóginos que levaram a que fosse banido de todas as principais plataformas. Nas redes sociais, promove um estilo de vida luxuoso a partir de riqueza que diz ter conseguido com investimentos, incluindo um negócio de webcams pornográficas.