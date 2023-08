Lizzo nega acusações de assédio sexual de que foi alvo

A cantora Lizzo negou as acusações de assédio sexual, de que foi alvo pelas bailarinas que a acompanharam na sua tour, entre 2021 e 2023. O processo seguiu na terça-feira, 1 de agosto, para o tribunal de Los Angeles, nos EUA, e relata um ambiente de trabalho hostil, com queixas de abuso sexual e discriminação racial.







"A minha ética de trabalho, a minha moral e o meu respeito foram postos em causa. O meu carácter foi criticado", afirmou a cantora numa publicação feita, esta quinta-feira, nas redes sociais.Na publicação a artista norte-americana, de 35 anos, fala em falsas alegações e acrescenta:"Estas histórias sensacionalistas vêm de antigas funcionárias que já admitiram publicamente que lhes foi dito que o seu comportamento durante a digressão era inadequado e pouco profissional".De acordo com o The Guardian, um dos episódios relatados pelas três bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez revela que Lizzo as terá incentivado a tocar em bailarinos nus numa discoteca em Amesterdão. Além disso, as queixas também acusam a "líder da dança" Shirlene Quigley de ter tentado impor a religião católica às bailarinas e de denegrir as que alegavam ter tido relações sexuais antes do casamento."Às vezes, tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca foi minha intenção fazer alguém sentir-se desconfortável ou como se não fosse valorizado como uma parte importante da equipa," refere Lizzo na publicação.