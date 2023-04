13 mulheres acusam o ator Gérard Depardieu de assédio sexual

O ator francês Gérard Depardieu foi acusado por mais de uma dezena de mulheres de "comportamentos sexuais inapropriados" durante a gravação de onze filmes, entre os anos de 2004 e 2022.







REUTERS/Regis Duvignau

De acordo com uma investigação jornalística feita pela Mediapart , e publicada esta quarta-feira, as alegadas vítimas – entre as quais constam atrizes, maquilhadoras e técnicas - falam em "múltiplos comentários obscenos, apalpões, gestos inapropriados e gemidos persistentes" por parte do artista.Os ataques terão sido perpetuados durante quase vinte anos e "ignorados e ridicularizados" pelos restantes elementos das equipas. Entre vinte produtores contactados pelo órgão de comunicação francês, apenas onze responderam, tendo dez afirmado que "não tinham conhecimento de tais comportamentos".Até ao momento, Gérard Depardieu não quis comentar o caso, tendo os seus advogados apenas negado todas as acusações dizendo que as mesmas são "subjetivas" e baseadas em "julgamentos morais". Ainda assim, o Mediapart dá conta de que uma destas mulheres terá mesmo avançado com o caso para a justiça.Este está longe de ser o único processo que envolve a estrela de cinema francês, nos últimos anos o artista já foi acusado de "urinar publicamente num avião" e de ter violado e agredido sexualmente a atriz Charlotte Arnould.Em 2017, também a diretora de casting portuguesa, Patrícia Vasconcelos , tinha tornado público durante a conferência Mulheres nas Artes: Percursos de Desobediência, na Fundação Calouste Gulbenkian, que havia sido assediada por Gerard Depardieu."Lembro-me de um caso com o Gerard Depardieu, que estava em Lisboa a fazer um casting para dois filmes, e há uma altura em que estou a filmar e ele mete-me a mão no rabo. Chamei-o de lado e disse-lhe: ‘Nunca mais na vida me metes a mão no rabo!", contou, dizendo que o actor francês tentou assediá-la mais uma vez, tendo esta sido "mais agressiva" batendo-lhe "na mão".