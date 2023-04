Hillary Swank foi mãe de gémeos aos 48 anos. 'Não foi fácil'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Hillary Swank, aos 48 anos, foi mãe de gémeos – um rapaz e uma rapariga – e decidiu divulgar a novidade nas redes sociais, no Instagram. "Não foi fácil. Mas o rapaz (e a rapariga) valeram a pena", escreveu numa publicação durante o domingo de Páscoa. Para acompanhar a legenda, publicou também uma foto sua de costas com os recém-nascidos ao colo, na qual apenas mostrava a parte de trás da cabeça dos bebés.







que começou após um encontro às cegas organizado por alguns amigos do casal.

Vários colegas de Hillary Swank também utilizaram as redes para dar os parabéns. Viola Davis, Sharon Stone, Kate Hudson e Chelsea Handler foram algumas dessas atrizes. "Deus te abençoe, querida. Esta é a viagem mais extraordinária da história. Muito feliz por todos vocês", disse Sharon Stone.Hillary estava a gravar a série Alaska Daily, no entanto, devido à gravidez, tiveram que readaptar as gravações, mas valeu a pena já que engravidar era algo "que queria há muito tempo", segundo disse em outubro quando anunciou a gravidez no talk-show Good Morning America.A atriz ficou muito feliz, mas a verdade é que não esperava ter gémeos: "Não apenas um, mas dois. Não acredito", disse.No mesmo mês, partilhou o motivo pelo qual decidiu ser mãe naquela altura: "Eu tinha uma carreira [Hillary foi galardoada com dois Óscares] e não tinha o relacionamento certo até há quatro anos", explicou.Estes são os primeiros filhos de Hillary e do marido. A atriz e o empresário casaram-se em agosto de 2018, na Califórnia, após um relacionamento de dois anos,