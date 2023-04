Príncipe Harry vai à coroação do rei Carlos III

O príncipe Harry vai estar presente na coroação do pai, o rei Carlos III. A confirmação foi dada pelo porta-voz do Palácio de Buckingham, que adianta que Meghan Markle não irá à cerimónia.







REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

"O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o duque de Sussex vai marcar presença na coroação na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. A duquesa de Sussex vai ficar na Califórnia com o príncipe Archie e a princesa Lilibet", indicou o anúncio.A confirmação termina a especulação sobre se Harry iria à coroação, uma cerimónia em que serão cumpridas tradições com cerca de mil anos. Está marcada para o dia 6 de maio, quando se assinala também o quarto aniversário do príncipe Archie.Ao longo dos últimos meses, o príncipe Harry tem feito várias revelações sobre a família, através do lançamento da autobiografia Spare e de um documentário, e em várias entrevistas. Relatou uma briga entre ele e o irmão, William, em 2019, em que ele o atirou ao chão.Em janeiro, quando questionado numa entrevista sobre se aceitaria ir à coroação caso fosse convidado, Harry respondeu: "Há muito que pode acontecer entre agora e essa altura. Mas a porta está sempre aberta."Vários dignitários e chefes de Estado deverão marcar presença na coroação. De acordo com o jornal The Guardian, o convite foi estendido à duquesa.