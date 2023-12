50 personalidades denunciam 'linchamento ' de Gérard Depardieu

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Cerca de 50 artistas e personalidades denunciaram o "linchamento" de Gérard Depardieu, que foi acusado de violação e de outras agressões sexuais.



Getty Images

Numa carta publicada no Le Figaro assinada por nomes como a atriz britânica Charlotte Rampling, a antiga primeira-dama francesa e cantora Carla Bruni, e a antiga companheira de Depardieu, Carole Bouquet, afirmam que o ator é vítima de uma "torrente de ódio."

Intitulada de "não apaguem Gérard Depardieu", os autores da carta argumentam: "Não podemos continuar em silêncio perante o linchamento que ele está a enfrentar." Defendem que ao mesmo tempo que atacam o ator, estão a atacar a arte, destacando a sua contribuição única e extraordinária para o cinema francês.

"A França deve-lhe muito. O cinema e o teatro não podem prescindir da sua personalidade única e extraordinária, ninguém pode apagar a marca indelével do seu trabalho no nosso tempo", escreveram os seus apoiantes, um dos quais é o produtor português Paulo Branco.

A carta acabou por gerar uma onda de indignação. Laurent Boyet, fundador de Les Papillons, organização que combate a violência contra as crianças, classificou a carta como "indecente". Anne-Cecile Mailfert, diretora da Women's Foundation, afirmou que "ninguém está acima da lei", enquanto Emmanuelle Dancourt, do grupo MeTooMedias, expressou tristeza e choque em relação à carta, apesar de compreender o dilema dos amigos de Depardieu.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que Depardieu se tornou alvo de uma "caça ao homem". Ativistas dos direitos humanos condenaram os comentários de Macron, considerando-os um "insulto" a todas as mulheres que sofreram violência sexual.

A ministra da Cultura, Rima Abdul Malak, anunciou que Gérard Depardieu poderia ser destituído da Legião de Honra, a mais alta condecoração do país, como resposta à crescente controvérsia em torno do caso. O debate sobre a presunção de inocência e a responsabilidade social de artistas e personalidades públicas continua a dividir a opinião pública em França.

"Achei que era muito bonita", disse o ator visado à RTL, tendo chamado os signatários de "corajosos" e elogiado a carta, apesar de negar ter pedido a mesma.

Denúncias e acusações

Gérard Depardieu foi acusado de violação, de assédio sexual e agressão por mais de uma dúzia de mulheres.

Em 2018, a atriz Charlotte Arnould apresentou queixa contra Gérard Depardieu, acusando-o de a ter abusado sexualmente duas vezes na casa do mesmo em Paris. Após uns meses de investigação, a queixa foi arquivada, tendo o Ministério Público de Paris considerado que o crime não podia ser determinado. Apesar disto, a atriz voltou a apresentar queixa em 2020, estando investigação em curso até hoje.

Em 2019, Emmanuelle Debever publicou uma mensagem no Facebook na qual referia a má conduta do ator as filmagens do filme O Caso Danton de 1982. A atriz apareceria morta a 7 de dezembro deste ano, no mesmo dia em que um programa de investigação que apresentou as alegações contra Gérard Depardieu foi para o ar.

Em abril, o Mediapart revelou numa investigação o depoimento de 13 mulheres, a grande maioria atrizes, figurantes, maquilhadoras e técnicas, onde mostrava o comportamento de Depardieu durante as filmagens de 11 filmes entre 2004 e 2022.

Em setembro deste ano, a atriz Hélène Darras denunciou atos de agressão sexual durante as filmagens de um filme em 2007. A denúncia ainda está a ser investigada pelo Ministério Público de Paris. Em dezembro, Ruth Baza, escritora e jornalista espanhola, denuncia uma violação, que terá ocorrido a 12 de outubro de 1995, durante uma entrevista com o autor nas instalações da antiga produtora Roissy Films em França.

A última denúncia aconteceu a 17 de dezembro quando a atriz belga Brit Van Hoof revelou que foi atacada sexualmente pelo autor em 2014, quando o mesmo era o convidado de honra do festival Ramdam, em Tournai, na Bélgica.

Gérard Depardieu, numa carta publicada no Le Figaro em outubro, negou todas as acusações de violação e agressão sexual feitas contra ele.