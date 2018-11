"Interpretação incorrecta dos crimes"; "errónea apreciação dos meios de prova", fundamentação "insuficiente", "omissão" de partes de depoimentos de testemunhas e uma decisão nula por "excesso de pronúncia". Os juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa não foram meigos: para além de reverterem a decisão de Ivo Rosa de despronunciar o marroquino Abdesselam Tazi de oito crimes relacionados com o terrorismo, chegaram a mostrar-se perplexos com algumas interpretações e opções feitas pelo juiz de instrução criminal. Já o advogado de Abdesselam Tazi, Lopes Guerreiro, diz-se "estupefacto" com esta decisão.

O que estava em causa era simples. Em Março deste ano, o Departamento Central de Investigação Penal acusou Abdesselam Tazi, 64 anos, de adesão a organização terrorista internacional (o auto-proclamado Estado Islâmico), de um crime de falsificação com vista ao terrorismo (uso de passaporte falso), de quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo (utilização de cartões de crédito falsificados), de um crime de recrutamento para terrorismo e de um crime de financiamento de terrorismo.

De acordo com os procuradores do Ministério Público (MP) João Melo e Vítor Magalhães, Abdesselam Tazi ter-se-á servido do estatuto de exilado político em Portugal para recrutar outros jovens marroquinos para as fileiras do Estado Islâmico. Entre aqueles que caíram nas suas mãos estava Hicham El Hanafi, um marroquino que chegou a Portugal na companhia de Abdesselam Tazi e que em Novembro de 2016 foi detido em Marselha por suspeitas de estar a preparar um atentado terrorista em Paris. Juntos, viajaram livremente durante dois anos pela Europa, sobretudo entre Portugal e Alemanha, mas chegaram a ir ao Kosovo, Grécia, Turquia e também à América Latina. Para as suas viagens e recrutamento, financiavam-se através de um esquema de falsificação de cartões de crédito. Com eles compraram bens electrónicos (que depois vendiam), roupa e pagaram tratamentos médicos causando prejuízos de mais de 70 mil euros. Só na Alemanha, onde Abdesselam Tazi foi detido em Junho de 2016, foram detectados com 47 identidades falsas.

Toda a história desta rede e de como foi descoberta pelas autoridades europeias foi contada pela SÁBADO numa investigação conjunta com jornal online El Español, o semanário alemão Die Zeit e o jornal belga Het Laatste Nieuws.









Durante a instrução do caso, o juiz Ivo Rosa considerou que não existiam indícios suficientes para acusar Abdesselam Tazi desses crimes, defendeu a documentação enviada para Portugal pelas autoridades francesas (que incluíam testemunhos obtidos em Marrocos) não eram válidos no ordenamento jurídico português, e também desvalorizou os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas na fase de inquérito e depois na instrução. O processo seguiu então para Aveiro onde Abdesselam Tazi tem estado a ser julgado apenas por falsificação de cartões de crédito.

Na altura, a defesa aplaudiu a decisão e elogiou a fundamentação feita pelo juiz. Já o Ministério Público recorreu para o Tribunal da Relação, com o argumento de que a decisão instrutória era nula e que o juiz tinha interpretado incorrectamente os factos. E foi exactamente isso, com algumas nuances, que a relação decidiu.

O sentido da decisão dos juízes fica claro no início da análise ao recurso do Ministério Público: "verifica-se que, dos elementos de prova recolhidos nos autos, resultam indícios suficientes e bastantes de que o arguido Abdesselam Tazi praticou os factos que integram a tipicidade objectiva de um crime de adesão a organização terrorista internacional, de um crime de falsificação com vista ao terrorismo (uso de passaporte falso), de quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo (utilização de cartões de crédito falsificados), de um crime de recrutamento para terrorismo e de um crime de financiamento de terrorismo".

O que se segue é um desmontar da fundamentação e argumentos do juiz Ivo Rosa: "não se evidencia como exacta a afirmação, constante da decisão instrutória impugnada", de que os artigos da acusação "contém factos inócuos. Antes pelo contrário, se nos afigura que os mesmos assumem relevante valiosidade".

"Somos da opinião que a indicação feita (…) de que alguns artigos se limitam a conter juízos e percepções de testemunhas, seguidos por artigos que descrevem factos concretos imputados ao arguido e que relatam as circunstâncias de tempo, modo e lugar e indivíduos em relação aos quais a sua actuação se desenvolveu, carece de manifesta razão", escrevem os desembargadores José Simões de Carvalho e Maria Margarida Bacelar.

Mais: "Torna-se forçoso mencionar, outrossim, que nos causa evidente perplexidade a circunstância de, na decisão de não pronúncia, se ter considerado como não estando suficientemente indiciados os factos descritos na acusação (…), incluindo assim alguma da factualidade que anteriormente se afirmara ser irrelevante".

Para os juízes, a imputação do crime de adesão a organização terrorista não merece censura, uma vez que os factos que descrevem o "modus operandi" do arguido estão descritos de forma coerente e sustentada, nomeadamente a colaboração com vista à radicalização e recrutamento de jovens e também no apoio financeiro ao terrorismo através das despesas suportadas.

Depois de considerarem que existiu uma "errónea apreciação" dos meios de prova por parte do juiz de instrução criminal, os desembargadores lançam uma enorme crítica ao trabalho de Ivo Rosa: "Para fundamentar um despacho de não pronúncia é manifestamente insuficiente afirmar-se eu não existem indícios suficientes dos factos imputados na acusação; ou efectuar uma leitura e apreciação isolada de alguns artigos da acusação, retirada do contexto global; ou seleccionar apenas a parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas que suportam a tese da não pronúncia, omitindo as referências feitas pelas mesmas testemunhas sobre factos que apontam no sentido contrário, como se nos afigura ter acontecido na decisão sob recurso". Ou seja: Ivo Rosa valorizou testemunhos para fundamentar a não pronuncia e desvalorizou esses mesmos testemunhos nas partes em que eles suportavam a acusação.

Por outro lado, os juízes desembargadores consideraram que a decisão instrutória seria nula uma vez que o juiz introduziu "uma alteração substancial dos factos descritos na acusação" – imputa a Abdesselam Tazi a falsificação de cartões de crédito, quando ele foi apenas acusado do seu uso fraudulento. Ou seja, neste ponto houve um "excesso de pronúncia".

Praticamente a única coisa em que os desembargadores concordaram com o juiz de instrução criminal foi em considerar que os depoimentos enviados do processo francês (onde Hicham El Hanafi é o principal suspeito) não podem ser valorizados como prova em Portugal porque não chegaram ao processo através de carta rogatória. Foram, isso sim, enviados através do Eurojust. Se o mecanismo é válido para a obtenção de prova, os depoimentos, "ainda para mais prestados no reino de Marrocos, não podem revestir a forma de informações susceptíveis de intercâmbio entre Estados membros."

Defesa estupefacta

Contactado pela SÁBADO, o advogado de Abdesselam Tazi, Lopes Guerreiro, diz encarar a decisão do Tribunal da Relação com grande estupefacção e enorme assombro. "Estupefação pelo facto de ter tido conhecimento do teor e sentido desse Acórdão pela comunicação social no próprio dia em que ele foi proferido (em sequência de divulgação por esse mesmo Tribunal aos órgãos de comunicação social), sendo certo que, esse mesmo Tribunal da Relação de Lisboa, só se dignou notificar-me no dia posterior. Circunstância que irei reportar, dentro em breve, ao Órgão próprio do CSM no propósito de se apurar responsabilidades quanto a esse facto. E assombro (quer como cidadão, quer como Advogado) pelo teor e sentido deste Acórdão que a bem de ver retracta e trás ao de cima a pior apreciação que se pode fazer (seja em que fase for de um processo penal, seja ele qual for) de factos dados em apreciação a um homem ou mulher investido na pele de Juiz, que é sobrepor os factos e as provas àquilo que é a sua convicção pessoal."

Para Lopes Guerreiro, o julgamento deste processo irá demonstrar isso mesmo: "esta decisão é desprovida de sentido ou quaisquer provas dos factos que fazem imputar ao Senhor Abdesselam Tazi e assenta única e exclusivamente na convicção pessoal dos juízes desembargadores que a tomaram. Não existem dúvidas no meu espirito que, primeiro, a decisão instrutória foi correctíssima e não é merecedora de qualquer censura ou reparo, e a única que poderia ter sido tomada; segundo, o senhor Abdesselam Tazi, em conformidade com a Prova que existe no processo, será absolvido dos crimes relacionados com terrorismo que o Tribunal da Relação de Lisboa entende 'estarem fortemente indiciados'".

O processo deverá agora voltar de Aveiro para o Tribunal Central de Instrução Criminal onde Ivo Rosa deverá elaborar nova pronúncia seguindo as indicações da Relação. Em seguida seguirá para julgamento.