O Ministério Público (MP) apresentou um recurso contra a decisão do juiz Ivo Rosa de não levar a julgamento por terrorismo o marroquino que está detido desde o ano passado por suspeitas de recrutar em Portugal para o Estado Islâmico.

No final de Junho, Ivo Rosa decidiu não levar Abdesselam Tazi, de 64 anos, a julgamento por crimes de terrorismo mas apenas por crimes de falsificação de documento e contrafacção de moeda.

De acordo com o MP, Abdesselam Tazi utilizou o estatuto de asilado político em Portugal para contactar com outros jovens marroquinos, radicalizá-los e facilitar a sua viagem para a Síria. Financiava a sua actividade com recurso a dinheiro obtido com a venda de produtos como e roupa, comprados com recurso a cartões de crédito falsificados. Para as autoridades portuguesas, terá não só radicalizado Hicham El Hanafi, como terá conseguido enviar outros dois marroquinos para a Síria.

Segundo o Diário de Notícias, que cita o recurso, o MP critica a decisão do juiz e lembra que esses actos foram cometidos "em território nacional" por indivíduos que desenvolveram "actividades de recrutamento de novos elementos, bem como importantes actividades de angariação de apoios financeiros utilizados nas acções de recrutamento em benefício dos ideais defendidos por tal organização".

O documento, assinado pelo procurador João Melo, do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, refere que houve "uma realidade que escapou" ao juiz Ivo Rosa no enquadramento jurídico. Para o Ministério Público, não é apenas a participação em atentados que se enquadra nos crimes de terrorismo. "Apoiar e colaborar com o Daesh, seja através do fornecimento de informações ou meios materiais, seja recrutando elementos para integrar as fileiras de combatentes, seja prestando-lhes apoio financeiro, seja através de outra forma de colaboração com os referidos desígnios, integra a factualidade típica do crime previsto no art.º 2.º da Lei 52/2003, de 22 de agosto, conforme imputado na acusação. É esta realidade que escapou à análise do Meritíssimo JIC [Juiz de Instrução Criminal]", pode ler-se no documento, citado pelo jornal.

O MP discorda também do facto de o juiz Ivo Rosa não ter considerado os depoimentos de testemunhas em França — onde Hicham el Hanafi foi detido por estar a preparar um atentado contra a Disneyland Paris.