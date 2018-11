O juiz de instrução Ivo Rosa decidiu, esta semana, levantar a caução de 300 mil euros aplicada a Armando Vara na Operação Marquês . A decisão do magistrado judicial, segundo informações pela, terá tido como fundamento o facto de, com o início da instrução, alguns dos perigos imputados a Armando Vara estarem atenuados. Porém, o Ministério Público poderá apresentar um recurso, considerando que Vara deve continuar a prestar uma caução no processo, no qual está acusado de dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada.A aplicação de uma caução a Vara foi decidida em Outubro de 2015 pelo juiz Carlos Alexandre durante a fase de inquérito do processo, depois de três meses de prisão domiciliária a que esteve sujeito. Além da caução, Carlos Alexandre proibiu Vara de falar com alguns dos arguidos do processo, entre os quais José Sócrates.O despacho de acusação da Operação Marquês esmiúça vários passos internos na CGD desencadeados por Armando Vara - "ao arrepio dos procedimentos instituídos em matéria de concessão de crédito" – para que Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa pudessem obter um financiamento com vista a comprar o empreendimento turístico Vale do Lobo, no Algarve. O plano foi todo desenhado por Armando Vara e tinha como objectivo que ninguém na CGD visse problemas na operação. Mas houve quem visse."A análise dos elementos transmitidos começou por ser feita pela técnica Susana Maria Varela Pinto, que, no entanto, logo a 5 de Julho de 2006, identificou um conjunto de insuficiências para as quais alertou, via correio electrónico." Susana Varela Pinto levantava várias dúvidas: "Inexistia qualquer indicação sobre a identidade do mutuário, sobre as garantias previstas para a sua coberta, sobre se o objecto da aquisição seriam as participações sociais ou o património da sociedade, sobre o preço previsto para a aquisição ou a existência de qualquer obrigação assumida ou mesmo as perspectivas previstas para componentes importantes do investimento, como seria a venda de um lote para a construção de um novo hotel."Armando Vara concertou com os restantes arguidos a resposta a dar, diz a acusação. Armando Vara orquestrou também a entrada da CGD no negócio. O objectivo era claro: "Preencher a exigência de capitais próprios (15%), com menor esforço financeiro por parte dos investidores particulares, conforme estes pretendiam." Vara dizia que o negócio era bom para o banco "alegando uma expectativa de ganhos e de prestígio do empreendimento." O plano decorreu dentro do previsto e o negócio evoluiu."Os arguidos levaram assim os demais elementos da estrutura comercial da CGD a crer que o montante de capitais necessário para perfazer o preço da oferta de aquisição de Vale do Lobo, no montante de 230 milhões de euros, seria integrado por um montante de 6 milhões de euros, correspondente ao total das entradas dos investidores particulares, e ainda por um montante total de 30 milhões de euros a realizar pela CGD, a que acresceria o montante de 194 milhões de euros de empréstimo, já aprovado em sede de Conselho de Crédito."A acusação demonstra ainda como os arguidos ocultaram à CGD os empréstimos que Vale do Lobo estava a pagar (cerca de 20 milhões de euros). Tudo porque uma das condições para a entrada da CGD na compra seria a ausência de passivo.Foram também incluídas na avaliação do empreendimento construções e equipamentos passíveis de venda, mas que na realidade não o eram. O objectivo era sobrevalorizar o activo de Vale do Lobo e cumprir uma das exigências internas da CGD: "Valor equivalente a 120% sobre o capital mutuado."Em troca destes favores (a acusação detalha ainda outros empréstimos secundários), Armando Vara pediu aos dois empresários "um valor não inferior a 2 milhões de euros, que deveria ser feito chegar, de forma indirecta, a uma conta, por si controlada, aberta no estrangeiro."Vara lembra também que os montantes devem chegar até si e a José Sócrates "através de uma conta titulada por uma terceira pessoa, relativamente a qual pudessem vir a apresentar justificativos para o recebimento dos fundos."Vara coloca em causa Carlos AlexandreJá na fase de instrução, o advogado de Armando Vara defendeu que a atribuição do caso em Setembro de 2014 ao juiz Carlos Alexandre foi resultado de uma "manipulação dos procedimentos de distribuição" dos processos judicias e "em grave violação das regras legais ". Ou seja, segundo Tiago Bastos, a imparcialidade do juiz Carlos Alexandre ficou comprometida e não foi seguido o procedimento de distribuição electrónica e aleatória do caso. Em resumo, terá existido uma violação do chamado princípio do juiz natural.A queixa de Armando Vara sobre a forma como em 2014 a Operação Marquês foi parar às mãos do juiz Carlos Alexandre foi arquivada em Agosto passado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM). O argumento principal? A prescrição de um eventual processo disciplinar a juízes ou funcionários judiciais, pois o caso já ocorreu há mais de um ano. Mas o advogado que representa o antigo político, Tiago Rodrigues Bastos, recorreu da decisão para o pleno do CSM. Coincidência ou não, o órgão que superintende a actividade dos juízes abriu entretanto uma discreta averiguação aos factos de 2014 e mandou um inspector judicial recolher o testemunho dos dois juízes que estavam então colocados no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC): Carlos Alexandre e João Bártolo.