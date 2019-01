José Sócrates e os restantes arguidos querem anular provas para deitar abaixo o mais importante processo da história da democracia, cuja fase de instrução arranca esta segunda feira. A SÁBADO fez um mapa dos principais argumentos das defesas.



O pedido da defesa de Armando Vara para ouvir o juiz Carlos Alexandre como testemunha não foi aceite, mas foi a primeira tentativa na fase de instrução da Operação Marquês para criar uma situação inédita (e, provavelmente, muito tensa): o juiz Carlos Alexandre, sentado numa das salas do tribunal onde está há 14 anos, à disposição das defesas e do juiz Ivo Rosa – com quem não tem qualquer relação pessoal, apesar de serem os dois únicos juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) – para ser interrogado sobre as alegadas ilegalidades que o fizeram ficar à frente do processo em 2014. Seria uma espécie de tiro ao alvo: uma oportunidade única para as defesas contestarem indirectamente cada uma das decisões de Carlos Alexandre. Da autorização da captação de escutas telefónicas à assinatura dos mandados de prisão preventiva.



A audição de Carlos Alexandre não avançou, tendo sido recusada por Ivo Rosa, mas durante os próximos meses em cima da mesa estará uma das mais importantes questões a ser discutida durante a instrução da Operação Marquês: esteve ou não Carlos Santos Silva a ser investigado clandestinamente desde 2005 em Processos Administrativos (PA), a forma encontrada pelo DCIAP para contornar as leis que garantem aos arguidos que a investigação em que são suspeitos da prática de um crime decorra no âmbito de um inquérito, em cumprimento de todos os Direitos Fundamentais? Para Paula Lourenço, defensora do empresário amigo de longa data de José Sócrates, a resposta é clara: sim, esteve, o que faz com que os indícios na base da Operação Marquês sejam ilegais, conduzindo à "anulação, pelo menos parcial, da prova" e "à não pronúncia do arguido".



De acordo com o requerimento de abertura de instrução de Carlos Santos Silva, a Operação Marquês teve origem numa certidão extraída do PA 806/2013 (que integra outro anterior), aberto a 7 de Fevereiro de 2012, "para dar cumprimento a um acto de prevenção e branqueamento de capitais". Ou seja, é um procedimento para prevenir um risco ou evitar um crime. E como se trata de prevenção – refere a defesa – "não promove a aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório".



Os misteriosos Processos Administrativos

Segundo a defesa, a lei impõe que assim que haja elementos que indiciem um crime, é "obrigatoriamente instaurado um processo-crime". E, defende, não foi isso que aconteceu: "Na sequência da comunicação efectuada por uma instituição financeira, a 7 de Fevereiro de 2012, a notícia do crime teria existido desde 27 de Março de 2012, data do relatório da UIF [Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária] que analisa a informação que poderia corresponder à prática de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais" referente a um empréstimo de Santos Silva a Rui Pedro Soares no valor de 600 mil euros. Ou seja, "a partir desse momento o MP teria de encerrar a acção de prevenção e abrir um inquérito­-crime". Contudo, continua, "o MP desenvolveu actos de investigação" no âmbito de várias acções de prevenção, durante anos, sem que o visado "conhecesse esses actos e pudesse actuar nesses processos" ou de pelo menos poder a posteriori "ter acesso à totalidade das diligências".





Para sustentar as críticas à actuação do Ministério Público , Paula Lourenço cita largamente o relatório de uma inspecção realizada ao DCIAP, entre Setembro de 2013 e Março de 2014 – revelada em exclusivo pela–, na qual são feitas inúmeras críticas ao recurso abusivo a estes PA como forma de investigação. "Se as situações como as descritas no Relatório de inspecção levaram os senhores auditores a reflectir que, naqueles casos, não se estava ‘manifestamente’ no âmbito de procedimentos administrativos em sede de Prevenção mas numa actividade investigatória apenas compatível com as regras de produção de prova em processo penal (…) que diriam se analisado o PA 806/2013 constatassem" que durante anos, entre outras coisas: "foram solicitados aos bancos extractos de conta" que foram analisados minuciosamente; foi pedida "a uma empresa francesa" informação "sobre a propriedade" do imóvel em Paris onde José Sócrates viveu; foram ndicava que o processo voltaria a calhar ao juiz que ordenou a prisão de Sócrates.Mas o sorteio da instrução atrasou-se por responsabilidade do MP (o processo não foi enviado ao TCIC) e ao mesmo tempo ocorreu uma sucessão de episódios que mexeu nas regras probabilísticas inerentes ao sorteio. Resultado: num curto período de tempo, Carlos Alexandre ficou com praticamente o mesmo número de processos que Ivo Rosa. Ao que aapurou, o primeiro caso que reduziu a diferença de processos dos dois juízes foi um inquérito de fraude na área da Saúde que tem um farmacêutico em prisão preventiva. Logo de seguida, e devido a um conflito de jurisdição entre tribunais num caso de tráfico de droga, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) remeteu o caso "à instrução de Lisboa" e o processo acabou no TCIC e distribuído outra vez a Carlos Alexandre. Com arguidos presos e apenas com 12 dias para se decidir se ia ou não a julgamento. Ou, então, os suspeitos eram libertados.O terceiro caso foi mais um processo por tráfico de droga. Inicialmente distribuído a Ivo Rosa, o juiz declarou-se incompetente para tratar do assunto e a investigação foi feita quase toda sob a tutela do antigo TIC de Lisboa. Mas depois do despacho de acusação, um dos advogados dos acusados, Melo Alves, requereu de forma inesperada que a instrução fosse feita no TCIC, e quis um novo interrogatório do cliente. Os tribunais superiores deram-lhe razão e o processo foi sorteado e distribuído no Verão – de novo a Carlos Alexandre.Finalmente, a 10 de Setembro, quando regressou de férias, o juiz Ivo Rosa declarou-se incompetente num processo que já lhe tinha sido sorteado há semanas e enviou-o para o TIC de Lisboa. Isso equilibrou de vez as contas, uma vez que o sistema electrónico não altera a probabilidade de 50% se houver a diferença de um processo entre os juízes.Ao longo dos anos da investigação, a defesa de Sócrates, sobretudo, acusou o juiz Carlos Alexandre de ser parcial nas decisões. Esta desconfiança levou o advogado João Araújo a solicitar a presença no acto do sorteio da instrução, uma tarefa que teria de ser presidida pelo juiz Alexandre que estava de turno na semana passada – cada juiz fica de turno à distribuição semana sim, semana não, mas esta foi a primeira vez que um deles acompanhou presencialmente um sorteio na secretaria. Por norma, no fim limitam-se a assinar o expediente que lhes é levado pelos oficiais de justiça.Conforme aadiantou, a desconfiança instalada e questões pessoais l evaram Carlos Alexandre a meter folga a 27 e 28 de Setembro . Curiosamente, um dia antes o DCIAP enviou ao TCIC a quase totalidade dos volumes principais do processo. Mas não terá cumprido outro requisito legal para se fazer o sorteio: mais de 140 caixotes de anexos de documentos (mais de um terço do inquérito) não seguiram para o tribunal. Pressionado pelo director do DCIAP, Amadeu Guerra , o procurador Rosário Teixeira enviou uma parte e justificou em despacho que o resto seguiria mais tarde porque ainda estavam a tratar das certidões das novas investigações. Ivo Rosa aceitou a decisão escrevendo de forma genérica que "os autos" tinham sido aceites, um caso inédito no TCIC e que parece contrariar a lei. Na realidade, sorteou-se um processo sem que o mesmo estivesse depositado no tribunal. Segue-se agora a instrução, em que Ivo Rosa irá pronunciar-se sobre os factos que as defesas alegam ser suficientes para não levar os arguidos a julgamento.Outra das estratégias da defesa que pode ser arrasadora para a acusação será convencer o juiz Ivo Rosa de que algumas das mais importantes escutas do processo constituem prova proibida – sendo, por isso, nulas – e ainda que a obtenção de informações em processos como a Face Oculta ou o Monte Branco não só não dá aos arguidos garantias de defesa como pode não ter cumprido os requisitos legais.O requerimento de abertura de instrução de Armando Vara é disso um exemplo. "A acusação apresenta como prova (…) conversações e comunicações, que transcreve, efectuadas (…) nos autos que correram termos na Comarca do Baixo Vouga [Face Oculta]", escreve. Mas, para tal prova cumprir os requisitos legais, escrevem os advogados do ex-ministro, seria necessário que a totalidade das escutas constasse dos autos e fosse disponibilizada aos arguidos. "Acontece que não só não constam dos autos esses actos processuais como não foram os mesmos disponibilizados ao requerente" – e já não o poderão ser: como é público, "foi ordenada a destruição de todas as conversações e comunicações intersectadas entre o ora requerente" e José Sócrates, "imprescindíveis, para que, pelo menos, estes arguidos, possam fazer contraprova" da acusação.A defesa de Carlos Santos Silva também contesta a "migração" de escutas do processo Monte Branco, utilizadas, diz Paula Lourenço, para "concretizar a necessidade de continuar a escutar no âmbito do novo processo" sem que as mesmas tivessem antes sido validadas pelo juiz de instrução para que pudessem integrar a Operação Marquês. Tal como a defesa de Armando Vara, a advogada de Santos Silva levanta a questão de ser confrontada com "escutas seleccionadas" e não com a "integralidade" dessas intercepções – o que, defende, fazem delas prova proibida e, como tal, nulas.Já os defensores de Ricardo Salgado adoptaram outra perspectiva: argumentaram que não podiam pedir a abertura de instrução do processo porque não tinham condições para o fazer. O principal motivo prendia-se com a impossibilidade de "aceder em condições de segurança aos ficheiros das escutas telefónicas que lhe foram disponibilizados pelo próprio MP". A razão? Os ficheiros "contêm vírus" cuja espécie se desconhece mas que, dizem, podem causar danos irreversíveis e "colocar em causa a segurança dos sistemas informáticos através dos quais forem acedidos", nomeadamente os do escritório de advogados Uría Menéndez Proença de Carvalho. Por isso, Salgado diz-se impedido de exercer o direito de defesa, através da abertura da instrução, que integra o direito de controlar toda a prova produzida e invocada pelo MP. E aguarda que o TRL se pronuncie sobre o recurso apresentado em relação a esse "impedimento".Um dos pontos que estará em debate na instrução da Operação Marquês será a competência da Inspecção Tributária para coadjuvar o MP em toda a investigação. A questão foi levantada no requerimento de Santos Silva, no qual a advogada Paula Lourenço contesta a legitimidade da equipa de inspectores tributários, liderada por Paulo Silva, para funcionar como Órgão de Polícia Criminal. De acordo com a defesa, "a entidade policial com competência definida em matéria de prevenção de branqueamento de capitais é apenas e só a Unidade de Informação Financeira [UIF] da PJ, não prevendo a Lei que possa existir nesta matéria competência da Administração Tributária ou mesmo uma mera colaboração ou assessoria externa à actividade que no DCIAP se resolvesse fazer de forma totalmente independente da UIF". Mesmo que tivesse havido uma intervenção das Finanças, defende, "deveria ser aquela que tivesse competência territorial, ou seja, a Direcção de Finanças de Castelo Branco, já que para efeitos fiscais o arguido tinha domicílio fiscal na Covilhã".Para a defesa do empresário, o motivo da "escolha" da Autoridade Tributária é simples: o "intimismo com uma equipa da AT que [já] trabalhava nas próprias instalações do DCIAP" e que estava simultaneamente envolvida no processo Monte Branco. Terá sido isso, na tese da defesa, que permitiu ao inspector Paulo Silva, em pleno período de férias de Verão, elaborar um relatório com 115 páginas que transformou uma investigação de fraude fiscal cometida por Santos Silva num processo de corrupção que tinha como principal suspeito o ex-primeiro-ministro.Para esclarecer estas dúvidas, Paula Lourenço pediu a inquirição dos responsáveis da UIF, para perceber porque foram afastados, bem como do próprio inspector tributário Paulo Silva, autor dos principais relatórios periciais constantes do processo. Mais do que isso: a advogada solicitou até à AT uma informação sobre o período em que Paulo Silva tirou férias em 2013. O objectivo será demonstrar que não seria possível coligir um relatório com informação de inúmeras contas bancárias relativas a quatro anos em 26 dias. A não ser que estivesse a correr uma investigação paralela há muito mais tempo – novamente a questão dos PA.Será interessante perceber o que o juiz Ivo Rosa decidirá quanto ao testemunho de Paulo Silva e se lhe permitirá pronunciar-se sobre os relatórios que ele próprio elaborou. Num processo de tráfico de droga internacional que correu no TCIC há dois anos, o magistrado não só retirou factos da acusação, como excluiu dos meios de prova testemunhas arroladas pelo MP, incluindo os inspectores da PJ que dirigiram a investigação – a decisão que foi anulada pelo TRL.Outra questão que põe em causa a actuação do MP, nomeadamente de Rosário Teixeira, foi levantada pela defesa de Henrique Granadeiro. No requerimento de abertura de instrução, o antigo chairman da Portugal Telecom diz ter sido confrontado no interrogatório judicial a que foi sujeito, a 24 de Fevereiro de 2017, com sete transferências bancárias [da ES Enterprises para contas que controlava, na Suíça] que, posteriormente, veio a perceber que naquela altura ainda não constavam oficialmente do processo. "Sem que disso tivesse tido conhecimento, o arguido foi, nestes termos, confrontado com informação cuja documentação ainda não constava dos autos e que apenas tinha sido genericamente comentada em sede de interrogatório do arguido Ricardo Salgado", escrevem os advogados da PLMJ. Mais: "o requerente confiou que tais provas teriam sido legalmente obtidas e estariam a ser legalmente utilizadas".De acordo com o documento, o MP "dispunha de informações sobre transferência de fundos da ES Enterprises sem que se compreenda como foi obtida (e qual a origem) essa informação, porquanto a mesma não tinha sido disponibilizada pelas autoridades suíças". Por esse motivo, a defesa diz não conseguir "identificar o ponto de partida que despoletou a investigação", o que "prejudica o exercício cabal e pleno da defesa". Em resumo: não se "pode pronunciar sobre aquilo que desconhece" – ou seja, não lhe é dado o direito ao contraditório, o que para a defesa constitui uma nulidade.Durante a investigação, o testemunho de Hélder Bataglia foi fundamental para os procuradores do DCIAP estabelecerem uma ligação entre Ricardo Salgado e José Sócrates. Na tese da acusação, o ex-presidente do BES é o banqueiro corruptor que tratou de transferir milhões de euros para um primeiro-ministro corrupto em troca de decisões favoráveis ao universo empresarial do Grupo Espírito Santo. E foi Hélder Bataglia, de cujas contas saíram vários milhões que acabaram na posse de Santos Silva, o alegado testa­-de­-ferro de Sócrates, quem entregou Ricardo Salgado à autoridades.No entanto, essa colaboração não livrou Bataglia de ser acusado dos crimes de abuso de confiança, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada. Acusações que o empresário luso­-angolano rejeita e que, no requerimento de abertura de instrução, tenta deitar abaixo com um argumento: todos os factos de que é acusado foram cometidos fora de Portugal – em Angola ou na Suíça – e por isso "a lei portuguesa não é competente" para o julgar.Será, na opinião da defesa, o caso das transferências que fez, a pedido de Ricardo Salgado, das suas contas na Suíça para contas de Joaquim Barroca, também na Suíça, que por sua vez os movimentou para a titularidade de Santos Silva. Já sobre a alegada falsificação de documentos relativa à elaboração de um contrato de compra e venda do imóvel no Kanhangulo, que justifica uma transferência de 8 milhões de euros, diz tratar-se de um imóvel angolano, negociado através de um contrato assinado em Angola. Logo, a competência seria angolana.Além disso, Bataglia diz já ter sido investigado pelos mesmos factos em Angola, na sequência das notícias publicadas em Portugal e da carta rogatória enviada para Luanda. Investigações essas que, diz, foram arquivadas na sequência da Lei da Amnistia de 12 de Agosto de 2012 que perdoou "todos os crimes" "puníveis com pena de prisão até 12 anos" cometidos até 11 de Novembro de 2015 – o que se aplicaria aos crimes em causa.Já José Paulo Bernardo, primo de Sócrates, também ele residente em Angola, fez um requerimento críptico, assinado pelo advogado João da Costa Andrade, em que diz existirem "questões de direito que não foram sequer consideradas pela acusação e outras que, tendo-o sido, o foram erradamente". Releva "o facto de a acusação que lhe é imputada violar os princípios e normas que disciplinam a matéria relativa à aplicação da lei no espaço, conjugada esta com a aplicação da lei no tempo". Como diligência pede que lhe sejam "tomadas declarações".Vários dos acusados na Operação Marquês dizem que o MP ignorou provas para conseguir construir uma tese acusatória. É o caso de Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates que está acusada de um crime branqueamento e outro de falsificação. Sobre este último, relativo a um contrato de prestação de serviços com a XLM, empresa de Santos Silva, e que o MP diz ter servido para justificar os pagamentos mensais com origem em José Sócrates, a engenheira sustenta que não só o valor que lhe era pago era equivalente ao que recebia como funcionária dos CTT, bem como colaborou em diversos projectos da XLM. Destes destaca, entre outros, a construção de cidades por módulos na Argélia, ou os planos de transportes das províncias angolanas do Kwanza Norte e de Benguela.No entanto, é Zeinal Bava quem mais veementemente defende que o MP ignorou propositadamente provas para o acusar de falsificação de documento. Está em causa um contrato que o ex-CEO da PT diz ter assinado a 20 de Dezembro de 2010 com a Enterprises Management Services (EMS) para a alocação fiduciária – com a finalidade consignada de adquirir acções da PT e cláusula de reembolso – relativo a um plafond de 30 milhões de euros. É esse documento que, diz, justifica os 25,2 milhões de euros que recebeu nas suas contas, na Suíça e em Singapura, oriundas da EMS e não qualquer suborno em benefício do BES.De acordo com a defesa de Zeinal Bava, que dedica a maioria do requerimento de abertura de instrução a deitar por terra a tese de que o gestor prejudicou propositadamente a PT durante o bloqueio à OPA da Sonae, na venda da Vivo à Telefónica e na posterior compra da Oi, o documento não só é verdadeiro como foi aceite como tal pelas autoridades do Luxemburgo – e por isso não pode ser tido como falso por Portugal.Esse documento foi encontrado nos arquivos da Enterprises Management Servises pelos liquidatários da massa insolvente da EMS a 19 de Dezembro de 2014 e enviado às autoridades portuguesas no âmbito de outro processo. Mais do que isso, na sequência dos contactos do seu advogado, José António Barreiros, Zeinal Bava devolveu 18,5 milhões de euros, em troca dos quais foi emitido um recibo "no qual consignam que as verbas reembolsadas haviam sido transferidas para o arguido ao abrigo do mesmo contrato". Ou seja: "Verdadeiro e válido para o processo judicial luxemburguês receber a devolução, passou a falso para o DCIAP o acusar pelo recebimento dessa verba." Caberá a Ivo Rosa decidir da validade de todos estes argumentos.