Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça IGFEJ garantiu que, em 2014, poderia ter sido feita uma distribuição informática do processo que, já este ano, desapareceu do sistema informático.



Já rodeada de várias suspeições, o processo da Operação Marquês, que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates, conta com mais uma: o presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), Carlos Brito, garantiu ao juiz de instrução Ivo Rosa que, em 2014, o caso poderia ter sido sorteado informaticamente entre os juízes Carlos Alexandre e João Bártolo e não distribuído manualmente ao primeiro, como veio a acontecer. A resposta do presidente do IGFEJ vai ao encontro das dúvidas suscitadas pela defesa de Armando Vara sobre a forma como o processo foi parar às mãos do juiz Carlos Alexandre, considerando ter existido uma violação do princípio do juiz natural.



O que está em causa obriga a recuar até Setembro de 2014, altura em que entrou em vigor o novo mapa judiciário, obrigando os processos a irem novamente à chamada distribuição, isto é, sorteio. Ora, até ao momento sabe-se que a 9 de Setembro os processos dos "Vistos Gold" e "Operação Marquês" foram atribuídos manualmente por uma funcionária do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), aparentemente por impossibilidade de fazer o sorteio informático devido àquilo que ficou conhecido como o "crash do Citius", o apagão no sistema informático da justiça que ocorreu em Setembro de 2014 e que afectou os tribunais durante 44 dias.



Porém, num ofício dirigido ao processo "Operação Marquês", Carlos Brito garantiu que, em 2014, houve de facto necessidade de fazer uma "intervenção" sobre o sistema Citius, mas esta incidiu apenas "sobre tribunais a extinguir e novos tribunais". Acrescentando: "Atendendo a que o Tribunal Central de Instrução Criminal é um tribunal de competência alargada, o mesmo não foi objecto de qualquer intervenção".



Quanto a uma eventual impossibilidade de realização, em 2014, de um sorteio electrónico, o presidente do IGFEJ foi categórico: "Não temos conhecimento ou reporte de nenhuma impossibilidade na realização da distribuição electrónica".





Operação Marquês: O dinheiro e o poder de mãos dadas

Esta última resposta encaixa na perfeição com as dúvidas suscitadas por Tiago Bastos, advogado de Armando Vara , que no requerimento de abertura de instrução questinou, logo à cabeça, a distribuição manual feita a 9 de Setembro de 2014. Para o advogado, a atribuição do caso ao juiz Carlos Alexandre "foi determinada por manipulação dos procedimentos de distribuição e registo de processos judiciais c com grave violação das regras legais relativas ao modo de determinar a composição do tribunal". Daí que, segundo o advogado, o novo juiz de instrução, Ivo Rosa, deve declarar como nulos "todos os actos jurisdicionais de inquérito e dos demais actos de inquérito que deles dependeram e por eles foram afectados". Ou seja, todos os actos do juiz Carlos Alexandre - autorização de escutas, buscas, quebras do sigilo bancário, por exemplo - devem ser eliminados. Tal como a SÁBADO tinha já adiantado , a defesa de de Armando Vara começou por apresentar uma queixa no Conselho Superior da Magistratura sobre a forma como em 2014 a Operação Marquês foi parar às mãos do juiz Carlos Alexandre, mas esta foi arquivada em Agosto passado pelo CSM. O argumento principal? A prescrição de um eventual processo disciplinar a juízes ou funcionários judiciais, pois o caso já ocorreu há mais de um ano. Mas o advogado que representa o antigo político, Tiago Rodrigues Bastos, recorreu da decisão para o pleno do CSM. Coincidência ou não, o órgão que superintende a actividade dos juízes abriu entretanto uma discreta averiguação aos factos de 2014 e mandou um inspector judicial recolher o testemunho dos dois juízes que estavam então colocados no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC): Carlos Alexandre e João Bártolo.Mas a distribuição de 2014 não é o único problema à volta do processo nº 122/13.8TELSB. Esta semana, o juiz Ivo Rosa pediu esclarecimentos urgentes ao presidente do IGFEJ, uma vez que o próprio magistrado constatou que o processo ora aparece, ora desaparece do sistema informático. Analisando os documentos que já constam dos autos, o magistrado judicial reparou que, em Maio deste ano, a defesa de Armando Vara pediu informações sobre os processos do TCIC que foram a distribuição a 9 de Setembro de 2014. Na resposta, foi referido ao advogado a existência de sete processos para distribuição naquele dia, sendo um deles a Operação Marquês.No dia 12 de Dezembro deste ano, o juiz Ivo Rosa solicitou a mesma informação, mas a reposta já não continha a Operação Marquês. Ou seja, o caso de José Sócrates tinha desaparecido do sistema.Por isto, o juiz mandou notificar pessoalmente Carlos Brito para este esclarecer o "motivo pelo qual o processo 122/13.8TELSB deixou de constar no mapa de distribuição como actos jurisdicionais na fase de inquérito", "quem procedeu a essa alteração/eliminação" e quem "proferiu, caso tenha existido, a ordem nesse sentido".