António Costa usou o discurso de encerramento do debate do Orçamento para falar dos resultados da sua governação. E fazer um anúncio importante: "Até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI".

São mais de 4 mil milhões de dívida que Portugal vai saldar até ao final do ano. E uma meta simbólica, que António Costa aproveitou para dar como a boa notícia do dia em que se aprova o último Orçamento desta Legislatura.



"Até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI, com todo o significado que comporta mais este virar de página", anunciou o primeiro-ministro.



A boa notícia foi, porém, dada a meio de um discurso, que não deixou de puxar pelos bons resultados das contas públicas, mas que quis vincar a importância dada pelo Governo às pessoas.



"Melhorámos o défice, melhorando a vida dos portugueses", afirmou António Costa, numa citação que é uma alusão clara a uma frase de Luís Montenegro que, na anterior legislatura, dizia que o país estava melhor, "as pessoas é que não".



"Para nós, Portugal só está melhor, quando a vida dos portugueses melhora", sublinhou o primeiro-ministro.



"Quero ser claro. Reduzimos o défice e a dívida. Fizemo-lo sem aumentar impostos, mas pelo contrário devolvendo mil milhões de euros de IRS às famílias. Fizemo-lo sem enfraquecer serviços públicos e restituindo direitos", apontou o primeiro-ministro, que destacou medidas como a redução do preço dos passes e das propinas ou o aumento das pensões e do abono de família.



António Costa não falou sobre os aumentos na Função Pública, que o Governo não quis debater durante o Orçamento e remeteu para a negociação com os sindicatos. Mas sublinhou a importância de ter "funcionários públicos motivados", explicando que este Orçamento "prossegue o descongelamento das carreiras e repõe em funcionamento os mecanismos de atribuição de prémios e de opções gestionárias".



Sobre professores, António Costa não disse uma palavra, ainda que este Orçamento obrigue o Governo a voltar às negociações.



"Orgulhamo-nos da estratégia que definimos, do caminho que fizemos e dos resultados que aqui apresentámos e do que este Orçamento nos permitirá fazer ao longo de 2019 para concretizar as reformas que iniciámos", declarou, sem se referir às alterações aprovadas pela oposição, numa maioria que deixou algumas vezes o PS isolado, e que afinal não trouxeram a "tragédia orçamental", que Costa temia acontecer se todas as propostas da oposição tivessem sido aprovadas.