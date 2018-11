Apesar da polémica em torno das touradas, o PAN votou a favor do Orçamento.

O Orçamento do Estado para 2019 está aprovado, com os votos de PS, BE, PCP, PEV e PAN e os votos contra de PSD e CDS.



Ouviram-se aplausos. Mas quase todos da bancada do PS. À excepção foi um ou outro deputado do BE.



Fica aprovado o quarto e último Orçamento de uma legislatura em que o PS governou com o apoio parlamentar do BE, do PCP e do PEV.



No final da votação, a deputada Helena Roseta, que viu o PS chumbar as suas quatro propostas sobre Habitação, anunciou uma declaração de voto.