IGFEJ justifica "apagão" com versão antiquada da aplicação informática dos tribunais, garantindo que não existem culpados pelo desaparecimento do rasto da distribuição do processo ao juiz Carlos Alexandre.

Uma versão antiquada da aplicação informática Citius no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) levou a que o rasto eletrónico da distribuição ao juiz Carlos Alexandre do inquérito Operação Marquês fosse apagado. Esta foi a justificação dada pelo Instituto de Gestão Financeira e dos Equipamentos da Justiça (IGFEJ) ao juiz Ivo Rosa, que quis saber como tinha ocorrido o "apagão".



A situação "resultou do comportamento do sistema, sem ação/intervenção humana", revela o ofício do IGFEJ enviado para o processo, avançado este sábado pelo Jornal de Notícias. Assim sendo, não existem responsáveis.



Falta apurar se ocorreu violação do princípio do "juiz natural" quando foi ficado, a 9 de Setembro de 2014, que o juiz Carlos Alexandre seria o titular do caso no qual o ex-primeiro ministro José Sócrates é o principal arguido. A alegação consta nos requerimentos de abertura de instrução de Armando Vara e de Sócrates.



Os arguidos consideram que existiu ilegal "atribuição" direta do caso ao juiz, sem distribuição eletrónica por sorteio - obrigatória desde 1 de Setembro de 2014. Vara e Sócrates requerem a Ivo Rosa a declaração de nulidade dos atos praticados por Carlos Alexandre a partir de 9 de Setembro de 2014.