TAP cancela voos de e para Telavive previstos para hoje e amanhã

A TAP decidiu hoje cancelar os voos previstos para este domingo e segunda-feira oriundos ou com destino para Telavive devido à situação que se vive em Israel, segundo uma nota da companhia aérea enviada à Lusa.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A TAP decidiu cancelar os voos dos dias 8 e 9 de outubro [domingo e segunda-feira] para e de Telavive, devido à situação em Israel", pode ler-se na mesma nota.De acordo com a companhia aérea, os passageiros com bilhetes para estes voos cancelados poderão fazer a remarcação dos mesmos sem custos adicionais ou então pedir o reembolso.Tal como a TAP, e segundo noticiou a agência francesa AFP, várias companhias aéreas cancelaram voos para Telavive após o ataque do Hamas contra Israel.Entre as empresas que cancelaram as ligações aéreas estão a Lufthansa, a Emirates, a Ryanair, a Aegan Airlines, a Air France e companhias aéreas americanas.Mais de 200 pessoas morreram hoje em Israel na ofensiva do Hamas, enquanto pelo menos 232 palestinianos morreram em Gaza devido aos ataques aéreos israelitas que se seguiram, segundo os mais recentes dados confirmados por fontes médicas, citadas por agências internacionais.O ataque surpresa hoje lançado pelo Hamas contra o território israelita, numa operação com o nome "Tempestade al-Aqsa", envolveu o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o movimento palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007.