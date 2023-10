Governo acompanha 80 portugueses em Israel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) identificou 80 portugueses em Israel que contactaram o Gabinete de Emergência Consular. Estão ainda a ser identificadas formas de retirar aqueles que querem sair do país, refere o MNE em comunicado.







"Até ao momento, não há registo de portugueses diretamente afetados, na sequência do ataque espoletado este sábado", afirma o ministério liderado por João Gomes Cravinho. O Hamas fez uma incursão surpresa em território israelita provocando mais de 400 mortos e fazendo vários reféns. Na resposta, Israel atacou a zona de Gaza, tendo já morrido mais de 300 pessoas. Os combates prosseguem este domingo.Segundo o Governo português, "cerca de 80 cidadãos nacionais, entre turistas e residentes, contactaram o Gabinete de Emergência Consular para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país".Os serviços consulares estão a "identificar voos comerciais que possam ser utilizados para deixar o país". O MNE sublinha ainda que os contactos devem ser feitos para estes números - +351217929714 /+351961706472 (chamadas telefónicas regulares) ou através do e-mail gec@mne.pt TAP também suspendeu os voos previstos de e para Telavive este domingo e amanhã. Neste momento não estão aconselhadas deslocações a Israel.