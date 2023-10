Viagem de 120 mil euros de Albuquerque dá queixa no Tribunal de Contas

Há um ano, entre 9 e 18 de outubro, Miguel Albuquerque esteve na Venezuela e em Curaçau numa visita como presidente do Governo Regional da Madeira (GRM). Foi acompanhado da mulher, do diretor regional das comunidades, do diretor do Jornal da Madeira da altura, mais um jornalista do mesmo jornal, outro do Diário de Notícias da Madeira, dois da RTP Madeira, mais dois do canal Na minha terra TV, e de três músicos do Miguel Pires Trio. Os gastos passaram os 120 mil euros, mas só foram conhecidos em fevereiro deste ano, por ordem do tribunal, após uma intervenção do JPP a pedir acesso ao processo. Agora, o mesmo JPP apresentou uma participação na secção regional do Tribunal de Contas (TdC) da Madeira. A queixa, a que a SÁBADO teve acesso, assinada pelo líder parlamentar Élvio Sousa e mais dois deputados do JPP, pede ao TdC que se pronuncie sobre "o procedimento de contratação pública e o contrato público para aquisição de serviços de viagens, estadias, refeições e transferes destinados à visita oficial do Senhor Presidente do Governo Regional e Comitiva ao Curaçau e Venezuela". E elenca uma série de aparentes irregularidades para concluir que existe suspeita de "conluio" na atribuição do contrato à Rameventos, uma empresa detida pelo DN Madeira (que também foi na comitiva).