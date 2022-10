Sondagem. PSD reduz diferença para o PS

O Presidente da República viu a sua popularidade descer depois de ter desvalorizado as queixas de abuso sexual no seio da Igreja Católica.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A nova sondagem da Intercampus para o Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV mantém o PS como o partido mais votado (28,3% das intenções de voto), mas encurtando a margem para o PSD para apenas 3,5 pontos. O partido de Luís Montenegro obtém, nesta sondagem, 24,8% das intenções de voto.







LUSA JOSÉ SENA GOULÃO

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Presidente da República vê também a nota atribuída à sua atuação baixar de forma, em 0,3 pontos, depois de ter desvalorizado as queixas de abuso sexual no seio da Igreja Católica.Leia mais no Jornal de Negócios