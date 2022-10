Vistos gold receberam apoio de 125 euros

As mais lidas

Alguns titulares de vistos gold estão a receber os 125 euros de apoio extraordinário criado pelo Governo, avança o jornal Expresso. De acordo com o semanário, os beneficiários em causa são estrangeiros com elevados rendimentos de capital mas cujos rendimentos de trabalho declarado no país são muito baixos ou até mesmo nulos.







A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Tópicos Governo Expresso 125

Alguns fiscalistas admitem que existe um vazio na medida, uma vez que esta não acautela a existência de rendimentos de capital na avaliação de elegibilidade para o apoio. "Trata-se de uma brecha na lei que o legislador deveria ter acautelado", afirma ao Expresso a fiscalista Joana Cunha d’Almeida.