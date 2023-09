PS e PSD sobem nas intenções de voto

Os dois maiores partidos nacionais continuam praticamente empatados nas sondagens, separados por 1,2 pontos percentuais, com vantagem para os socialistas. Já a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa desceu.







LUSA JOSÉ SENA GOULÃO

Intercampus

Os portugueses estão mais contentes com os dois principais partidos, revela a sondagem realizada pelapara o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV . Atualmente o PS reúne 25,8% das intenções de voto e o PSD 24,6%.Segundo a sondagem, o Chega caiu ligeiramente nas preferências dos eleitores (11% das intenções), continuando a ser o terceiro partido com maior percentagem de intenções de voto, seguido por Iniciativa Liberal (com 8%, mais um ponto). Na quinta posição surge o Bloco de Esquerda, com 5,5% das intenções de votos e a CDU com 3,7%. O Livre e o PAN surgem no fundo da lista, tendo invertido as posições face à sondagem anterior e respetivamente com 2% e 1,8%.Marcelo Rebelo de Sousa, embora permaneça como a figura mais popular, viu a avaliação da sua imagem cair 0,2 pontos percentuais para 3,2 numa escala de 0 a 5 e António Costa caiu de 2,6 para 2,5. Na oposição, Montenegro vê a sua avaliação cair ligeiramente de 2,8 para 2,7. Ainda assim permanece, a par de Rui Tavares e de Mariana Mortágua, como o líder partidário mais bem avaliado pelos eleitores.