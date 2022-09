Possíveis sucessores de Costa desiludem como ministros

Sondagem revela que Pedro Nuno Santos é considerado o pior ministro do Governo por 12% dos inquiridos. Mas Medina também não granjeia muito sucesso. Mariana Vieira da Silva é a ministra que reúne mais consenso.

Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva são os putativos herdeiros de António Costa. Os quatro "delfins" estão na lista de sucessão para secretário-geral do Partido Socialista (PS), mas as suas atuações enquanto ministros não estão a convencer os portugueses. Nova sondagem da Intercampus mostra ainda que direita coligada já vale mais do que o PS.