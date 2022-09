As mais lidas

Sondagens mostram direita acima do PS

Se eleições fossem hoje, os partidos à direita teriam mais votos que o PS, revela o barómetro de setembro da Intercampus, para Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios. O PSD reduziu a diferença de intenções de voto para o partido de Governo.







Nuno Veiga/Lusa

A sondagem revela que se as eleições acontecessem esta segunda-feira, o PS teria 30,6% das intenções de voto contra 24,7% do PSD. O mês passado, o PS tinha 33,1% das intenções de voto, tendo baixado 2,5%.O Chega é a terceira força política em Portugal, de momento, con 9,2% das intenções de voto, enquanto a Iniciativa Liberal acumula 5,2% das intenções de voto (baixou dos 7,1%). O Bloco soma também 5,2% das intenções de voto, com a CDU a ter 2,9%. PAN, Livre e CDS têm, respetivamente, 2,5%, 1,8% e 1,1% das intenções de voto.