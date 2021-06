Os estudantes mais desejados por 38 empresas

Carolina Milheiro da Costa, 22 anos, queria ser jornalista, mas não seguiu humanidades porque queria ter "mais portas abertas". A experiência mais próxima que teve da área acabou por ser um estágio de verão na comunicação externa da Vodafone – que fez entre o segundo e o terceiro ano da licenciatura.



Contudo, não se arrepende da escolha de Gestão, na Universidade Católica de Lisboa. Ganhou-lhe o gosto. Fez o curso integralmente em inglês, a chamada licenciatura internacional, já com ideia de trabalhar no estrangeiro – o que veio a acontecer. Terminou em maio de 2020 e a ideia era interromper os estudos para ter uma experiência de trabalho durante um ano.



Mas a pandemia trocou-lhe os planos: "Comecei a ver que era difícil arranjar estágios de verão e, quando faltavam dois dias para terminar o prazo, candidatei-me a mestrado com especialização em Digital Business na Nova SBE [School of Business and Economics]", conta. O gosto pelo digital veio do tal estágio na operadora de telecomunicações – no qual esteve envolvida no processo de lançamento do 5G. Também quando fez Erasmus, em Roma, no último semestre da licenciatura, o foco tinha sido nesta área. Aprendeu a programar, a trabalhar com big data e a fazer estratégias tecnológicas para empresas – competências muito procuradas pelo mercado.