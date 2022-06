Sabia que estes são os alunos (e os cursos) mais desejados?

Análise de dados, marketing digital, gestão, engenharias e ambiente são as áreas do ensino superior mais procuradas pelas grandes empresas nacionais e europeias. Há mesmo uma escassez de candidatos. Os estudantes que se envolvem nos clubes de alunos têm mais êxito e recebem propostas de emprego logo no primeiro ano.

Filipa Marques não teve dúvidas quando se candidatou ao ensino superior. “Economia foi a minha primeira opção. Queria trabalhar no Ministério de Economia ou numa organização europeia”, conta à SÁBADO. Mas o curso e as atividades em que se envolveu na faculdade Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, encaminharam-na para outra direção.