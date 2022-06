Filipa pôs as sobrancelhas na moda

No primeiro dia, passou horas sem clientes - até que decidiu oferecer a depilação a uma grávida. Com a pandemia, teve que mudar a técnica – e até houve testes em kiwis.

Duas semanas depois de fechar os quiosques e as lojas da Wiñk, em março de 2020, no início da pandemia, Filipa Muñoz de Oliveira percebeu que tinha que começar a pensar na reabertura. Não fazia ideia de quando aconteceria, mas de uma coisa tinha a certeza: as suas especialistas a arranjar sobrancelhas com um fio de algodão não poderiam voltar a colocá-lo na boca, como até então faziam. Afinal, ninguém se atrevia a antecipar o fim das máscaras.