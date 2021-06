Os programas que as 38 empresas têm para recém-licenciados

Das 38 empresas que a SÁBADO consultou – entre as quais, 11 do PSI20, e de áreas tão variadas como a banca, telecomunicações, retalho e até saúde –, todas têm ofertas para recém-licenciados e mestrados. Grupos como a Galp, a Jerónimo Martins, a Mota-Engil ou a Brisa interromperam no ano passado, mas este ano já reativaram. Já a Tranquilidade e a Pfizer estão agora a lançar programas deste género pela primeira vez.

NESTLÉ



Programa: Born to Talent

Para quem: cursos Gestão, Finanças, Engenharias, áreas digitais, energias verdes

Quando: candidaturas em junho, começa em setembro

Onde se candidatar: https://saboreiaavida.nestle.pt/html/borntotalent/