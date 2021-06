Como preparar o processo de recrutamento

Quando se candidatou ao programa de trainees da multinacional americana Procter & Gamble, Filipe Santiago Lopes, 23 anos, sabia que devia minimizar os seus "pontos fracos". Não tinha uma experiência internacional no seu currículo, um aspeto muito valorizado pela maioria das empresas, mas destacou outros projetos – como ter escrito para o jornal da faculdade, gerido os recursos humanos do site Espalha Factos, dado explicações a alunos carenciados no âmbito do projeto Já T’Explico ou participado na assessoria de imprensa do Rock in Rio. Conseguiu entrar, começou em abril – o estágio dura um ano e o ainda estudante está a trabalhar na gestão das marcas de cabelos (como a Pantene ou a Herbal Essences) no mercado português.



Foi na faculdade que aprendeu a saber "vender" as suas competências – tirou a licenciatura em Ciências da Comunicação, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e ainda está a terminar o mestrado em Gestão, na Nova SBE. "Às vezes, eles têm aquela pérola bruta e nem percebem a importância. Nós ajudamos a dar-lhes essa perspetiva", diz Miguel Cruz, da Nova SBE. As universidades estão cada vez mais empenhadas em fazer a ponte entre o mundo académico e o mercado de trabalho.

"Nós trabalhamos com os alunos o planeamento e gestão de carreira desde o primeiro ano", diz Sofia Veiga, do Serviço de Desenvolvimento e Carreira da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Faz sentido: "Há jovens em que o principal problema não é a falta de talento, mas de atrevimento. Uma relação inversamente proporcional entre o talento e a capacidade para falar dele", diz Miguel Gonçalves, da Spark Agency. Num processo de recrutamento, este aspeto pode ser determinante.