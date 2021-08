Quer um emprego? Vá ao TikTok

Estar de biquíni dentro de uma piscina, de óculos de sol, a olhar para o telemóvel não parece ser a melhor forma para se candidatar a um estágio profissional. Mas foi assim que Kalli Roberts, uma jovem norte-americana licenciada, com 1.353 seguidores no TikTok, conseguiu uma vaga no departamento de marketing da rede social. “@tiktok por favor aceitem este meu vídeo formal ao estilo Elle Woods como a minha candidatura para ser um dos vossos estagiários”, escreveu na publicação, referindo-se ao filme Legalmente Loira, em que a personagem principal, Elle Woods, se candidata à Universidade de Harvard através de um vídeo em que surge na piscina.



Tal como ela há utilizadores que estão a usar a rede social para fazerem currículos em vídeo e assim chamar a atenção das multinacionais. A rede social já conta com centenas de vídeos, agrupados no #careerTok (carreiratok em português), que dão dicas sobre o mercado de trabalho. Por exemplo, segundo um deles existem apenas duas razões para se ser recrutado: poupar tempo ou fazer dinheiro. E quem quer ser contratado deve explicar como irá alcançar este objetivo. O interesse é inegável: o hashtag totaliza 69 milhões de visualizações.



Por isso, o TikTok criou um programa-piloto para ajudar na procura de emprego. Durante o mês de julho, os utilizadores podem enviar currículos em vídeos com o hashtag #TikTokResumes, que depois são visualizados por várias multinacionais, como a cadeia de restaurantes Chipotle, a cadeia de lojas de retalho Target. Só na última semana, foram publicadas 800 candidaturas.