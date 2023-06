Os estudantes mais procurados do mercado

As organizações querem candidatos dinâmicos, com pensamento crítico, competências digitais e criatividade. Já os jovens procuram ascensão rápida e organizações que deem valor à sustentabilidade. E depois há áreas, como a informática e as engenharias, em que não há recém-graduados para tantas ofertas.

Leonor Farmhouse ainda estava no início do 3º ano da licenciatura em Economia quando foi contactada por três empresas na área da consultoria estratégica – queriam recrutá-la. Nunca tinha pensado seguir aquela área, mas decidiu experimentar. Passou por três exigentes processos de recrutamento: com testes analíticos (que exigem cálculo mental e lógica) e várias rondas de entrevistas, que incluíam resolver casos de estudo. “É preciso treinar, há lives [transmissões ao vivo através da Internet] que ensinam como fazer isso, eu acho que me preparei pouco. Nem sabia se queria mesmo ficar”, admite a antiga estudante da Nova School of Business and Economics, de 23 anos, à SÁBADO.