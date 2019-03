A carregar o vídeo ...

Foi em Agosto de 2014 que o então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Amadeu Guerra, ordenou a abertura de um inquérito-crime à queda do Banco Espírito Santo. Quase cinco anos depois, não há resultados da investigação, mas há muitos problemas internos: cinco procuradores já abandonaram o caso. Uma magistrada foi obrigada a meter baixa médica para sair do processo e relatou à Procuradora-geral da República, Lucília Gago, todo o mal estar interno. Enquanto isso, centenas de lesados esperam pela conclusão do processo, tentando reaver algum do dinheiro perdido.revela um interrogatório inédito a Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, no qual o banqueiro conta como foi ameaçado de morte por um irmão de Álvaro Sobrinho. No mesmo acto, o MP confrontou Salgado com um diário secreto de Isabel Almeida, a poderosa diretora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos) e suspeita de ter realizado as operações suspeitas.

