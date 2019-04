A comissão liquidatária do BES reclama 14 milhões, mas o valor deverá aumentar, uma vez que Ricardo Salgado ainda não foi notificado e, portanto, não é conhecido o montante que lhe é exigido.

A comissão liquidatária do Banco Espírito Santo (BES) quer integrar na massa insolvente o dinheiro de 15 antigos gestores da instituição, para distribui-lo pelos credores do banco falido. Para já, a mesma reclama 14 milhões, mas o valor deverá aumentar, uma vez que Ricardo Salgado ainda não foi notificado e, portanto, não é conhecido o montante que lhe é exigido.



