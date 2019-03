Em 2018, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou 9.344 vítimas de violência, das quais 77,5% (6.928) foram vítimas de violência doméstica – e 5.979 foram mulheres.

Com uma idade média de 43 anos, o perfil da vítima de violência doméstica não apresenta diferenças significativas face aos anos anteriores – em 21,7% dos casos as mulheres são solteiras e em 32,3% casadas. Em 31,5% dos casos o agressor é o cônjuge, em 17,7% o companheiro/a e em 12,6% o ex-companheiro/a.

Em relacionamentos entre pessoas de sexos diferentes, o número de vítimas do sexo feminino foi muito superior às vítimas do sexo masculino – 3.590 contra 317. Já em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, foram 35 as vítimas do sexo masculino e 58 do sexo feminino.

Dados divulgados em fevereiro pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) revelam que se registaram 28 casos de mulheres assassinadas em 2018, mais oito do que no ano anterior. Segundo o relatório da APAV, 39 pessoas foram assassinadas durante o ano passado.

Além dos crimes de violência doméstica, a APAV destaca crimes de stalking (470 casos), de abuso sexual de crianças (348), e de cibercrime (41).