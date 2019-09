ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.

É na padaria, em Sobral de Monte Agraço, que Silvestre Lourenço, 58 anos, continua a passar os dias no negócio familiar de panificação, enquanto espera por um (cada vez mais distante) desfecho do processo do Banco Espírito Santo. Tal como muitos milhares de pessoas, Silvestre Lourenço investiu, em 2014, em papel comercial do GES, que foi comercializado aos balcões do banco. Um ano depois, apresentou uma queixa no Ministério Público contra Ricardo Salgado, Carlos Costa, governador do Banco de Portugal e até contra o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, o mesmo que, em 2014, garantiu a segurança do BES.Cinco anos depois do início da investigação no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) , o Ministério Público ainda não acusou ninguém. Num requerimento enviado para o processo do BES, no qual se constituiu como assistente, Silvestre Lourenço disse esperar "não emigrar para o Tribunal Divino ou Inferno" com os autos ainda pendentes, "à espera de mais prazos, diligências ou de aplicação de justiça, pelo que não ambiciona deixar este planeta sem tomar conhecimento, se possível, do paradeiro" dos seus 100 mil euros.