O Ministério Público não vai apresentar, até segunda-feira, o despacho necessário para encerrar o inquérito-crime ao Universo Espírito Santo , que conta com mais de 40 arguidos, incluindo o ex-presidente do BES Ricardo Salgado . O prazo para a conclusão do principal inquérito termina este dia 8, mas fonte do Ministério Público adiantou ao Jornal de Notícias que a equipa titular do processo não vai anunciar nem acusação, nem arquivamento.De acordo com a mesma fonte, a falta de resultados na investigação está relacionada com problemas de liderança e de relacionamento dentro da própria equiva da investigação que conta já com cinco anos. Em março passado, a PGR reagiu a um artigo da, que noticiava o mau ambiente na equipa de investigação, com uma longa lista das dificuldades sentidas durante os anos de trabalho. A fonte do MP defendeu que a equipa de investigação funciona em "roda livre" e defendeu que vai ser preciso esperar "anos" pelo encerramento de algumas das investigações do processo.