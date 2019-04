A disparidade dos meios afectos às duas investigações é enorme. Unidade do Crime Económico da PJ está sem capacidade de resposta.

Basta ler o último comunicado da Procuradoria-Geral da República sobre o caso do Banco Espírito Santo e somar o número de pessoas de vários serviços do Estado que participam na investigação: 34. Quando a SÁBADO procurou saber quantos investigadores estavam com o processo crime da Caixa Geral de Depósitos, a resposta de uma fonte da Polícia Judiciária foi imediata: dois inspectores, sendo que um nem a "tempo inteiro" na investigação está, e um procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).



O facto de existir este desfasamento de meios entre as duas investigação é explicado pela mesma fonte da PJ com a falta de pessoas afectas às investigações do crime económico e o número de investigações em curso. Esta semana, o primeiro-ministro, António Costa, foi à sede da Judiciária dar a boas vindas a 120 novos estagiários, que vão reforçar um pouco o contingente de investigadores das várias unidades desta polícia. Porém, ainda não é suficiente.



Pelo contrário, no BES abundam os meios: "A investigação é dirigida atualmente por 7 magistrados, no âmbito de uma equipa especial constituída com 3 elementos do Banco de Portugal, 1 elemento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 10 elementos da Polícia Judicária (4 dos quais colocados em Fevereiro de 2019), 6 elementos da PSP, 2 elementos do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR, 1 elemento da Inspeção Geral de Finanças e 3 elementos da Autoridade Tributária, e um elemento da Unidade de Apoio do DCIAP", lê-se no último comunicado da PGR, apesar de ao fim de quase cinco anos, a investigação ainda não ter resultados para apresentar, tal como a SÁBADO revelou.



Em janeiro deste ano, através de um comunicado, a PGR confirmou que recebeu o relatório da auditoria à gestão da Caixa, referente ao período de 2000 a 2015. A ordem foi dada pelas Finanças, caso fossem encontrados indícios de crime. Este relatório foi adicionado ao inquérito ao banco público que já estava em curso no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Porém, nada foi dito quando à criação de uma equipa especial.